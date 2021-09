Transports : Les CFF en manque de voyageurs en début d’année

Le nombre de passagers dans les trains CFF a diminué de 41% au 1er semestre de cette année par rapport à 2019. Des restrictions budgétaires sont annoncées.

Dans le détail, pendant les six premiers mois de l’année, 763’000 personnes ont voyagé chaque jour avec les CFF, soit 41% de moins qu’en 2019. Durant cette période, le taux d’occupation a été inférieur de 25% à celui de 2019. Le nombre d’abonnements généraux en circulation a diminué, s’inscrivant à 395’000 contre 459’000 en juin 2020 et 493’000 en juin 2019. Les abonnements demi-tarif en circulation totalisent 2,7 millions, ce qui correspond à un léger recul par rapport à juin 2020 (−0,9%), mais à une hausse de 1,9% par rapport à 2019.

Trains plus ponctuels

Au niveau des finances, les CFF enregistrent au premier semestre une perte de 389 millions de francs, contre 479 millions en 2020. La perte effective est néanmoins supérieure de 30 millions de francs à celle du 1er semestre 2020. En effet, l’aide de 120 millions de francs accordée par la Confédération a, cette année, été prise en compte dans le calcul du déficit dès le premier semestre, et non à la fin de l’exercice comme en 2020, expliquent les CFF.

Restrictions budgétaires

À cause de ces mauvais résultats, l’endettement de l’entreprise a fortement augmenté, apprend-on ce mercredi. Les CFF estiment que «la crise aura encore des répercussions en 2021 et au-delà sur l’ensemble des transports publics suisses.» Leur situation «restera donc très tendue dans les prochaines années», poursuivent-ils.



L’entreprise annonce que pour garantir à court terme les liquidités, la Confédération a relevé de 750 à 950 millions de francs le plafond des crédits à court terme accordés jusqu’à la fin 2021. Un groupe de travail réunissant la Confédération et les CFF élabore actuellement les bases d’un financement solide et durable de l’entreprise à l’horizon 2030. La compagnie ferroviaire dit également contribuer au maximum à l’assainissement de sa situation financière en prenant des mesures de restriction budgétaire et de renforcement de l’efficience.