Transports publics : Les CFF vont étendre le réseau de trains de nuit

De nouveaux trains de nuit sont prévus de la Suisse vers Amsterdam, Rome et Barcelone, ont annoncé ce mardi les CFF. La compagnie ferroviaire suisse a signé un accord avec les chemins de fer autrichiens pour développer un réseau «attrayant» dans toute l’Europe d’ici 2024.

L’offre existante de trains de nuit va grossir et va passer de six à dix lignes d’ici 2024. De nouveaux trains de nuit sont prévus de la Suisse vers Amsterdam, Rome et Barcelone. Les CFF et les ÖBB, les chemins de fer fédéraux autrichiens, ont signé mardi une déclaration d’intention en ce sens à Zurich.