Suisse – Les CFF le prennent pour un fraudeur à cause d’une bête erreur

Un ado alémanique a failli avoir des ennuis avec la justice alors qu’il avait pourtant tout mis en oeuvre pour faire juste. Ce jeune de 15 ans, qui voyage plusieurs fois par semaine entre Sattel (SZ) et Pfäffikon (SZ), s’est récemment rendu compte que sa carte multicourses était épuisée. Consciencieux, il a donc acheté un billet simple via l’application des CFF. Or, il ne s’est pas rendu compte que le ticket avait été acheté au nom de sa mère. Grave erreur.

«On nous a conseillé d’engager un avocat!»

Tant le jeune que sa maman ont été surpris de la sévérité de la sanction. «Je ne me serais pas défendue contre l’amende. On avoue avoir commis une erreur. Mais la plainte me semble un peu exagérée. Si mon fils avait resquillé, il s’en serait sorti avec 90 francs d’amende», s’indigne la mère. La famille a donc pris contact avec le service clients des CFF pour s’expliquer. Or, au bout du fil, l’employé ne s’est pas montré compréhensif. «On nous a conseillé d’engager un avocat!»