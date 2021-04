Pour le nouveau patron des CFF, Vincent Ducrot, il existe une règle importante en matière de gestion de crise: il ne faut jamais juger une crise pendant une crise. En résumé, pour l’instant, il n’y aura pas d’offres flexibles ni de modèles tarifaires pour les navetteurs qui font du home office. La compagnie ferroviaire préfère attendre de voir si et comment la mobilité va évoluer après la pandémie, a déclaré récemment Vincent Ducrot dans une interview à la «NZZ».

Monsieur Prix n’apprécie pas cette attitude qu’il juge défensive. «En attendant, les CFF ratent une opportunité. Ils confirment la tendance selon laquelle de plus en plus de personnes délaissent le train au profit de la voiture et du vélo électrique» estime Stefan Meierhans. En fin de compte, l’obstination des CFF à maintenir le statu quo entraînera une perte de clientèle, ce qui pourrait rendre nécessaire de nouvelles hausses de prix indique-t-il dans la «NZZ».