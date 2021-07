Berne : Les CFF ont assez de conducteurs de locos

La pénurie de personnel en cabine a été surmontée même si certains engagés doivent encore terminer leur formation.

L’engouement pour le métier de conducteur de locomotive a été énorme. En 2020, ce sont 9200 postulations qui ont été déposées et au cours du premier semestre 2021, 3600 dossiers ont été reçus. En tout, 300 personnes parmi 12’800 dossiers ont été choisies pour suivre une formation, indique Martin Meier, porte-parole des CFF dans la «NZZ am Sonntag». Ce boom est étonnant car, il y a à peine un an, 200 postes étaient à repourvoir et des trains étaient ainsi régulièrement supprimés par manque de personnel. Des erreurs de planification avaient conduit à cette situation.