Pénurie d’énergie : Les CFF pourraient réduire leur offre en cas de manque d’électricité

La pénurie d’énergie redoutée pour cet hiver pourrait affecter le rail. Selon «La Liberté», la Confédération et les CFF planchent sur différentes solutions en cas de manque d’électricité. Un groupe de travail examine plusieurs options. La réduction de l’horaire du trafic voyageurs est ainsi envisagée. Pour le secrétaire général de l’Association des chargeurs (VAP) Franck Furrer, cette option serait même prioritaire afin d’assurer l’acheminement des marchandises. Selon lui, «le fret a très peu de sillons sur l’infrastructure ferroviaire» et serait donc plus sensible à un manque d'électricité.