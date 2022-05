Bâle : Les CFF présentent leur nouveau train de nuit

Dans le cadre de ses 175 ans, les CFF ont présenté samedi à Bâle la voiture-couchettes de demain en collaboration avec son homologue autrichien.

Dès le mois de décembre 2022, les CFF et leurs partenaires vont élargir leur offre vers Hambourg et Berlin et proposer une nouvelle offre de trains de nuit qui transiteront par Leipzig et Dresde à destination de Prague. À cet effet, dans le cadre des 175 ans de la compagnie ferroviaire helvétique, la voiture-couchettes de demain a été présentée à Bâle.

Les ÖBB (compagnie autrichienne) et les CFF veulent aussi améliorer nettement la qualité. Les ÖBB ont ainsi transformé 22 voitures à places assises en voitures-couchettes multifonction modernes destinées aux Nightjets circulant en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les nouvelles voitures-couchettes sont équipées de compartiments accessibles aux personnes à mobilité réduite, de deux toilettes par voiture, ainsi que d’emplacements pour les poussettes et les vélos. Elles disposent d’un accès wi-fi gratuit ainsi que de prises USB. «Avec la nouvelle voiture-couchettes, nous modernisons notre flotte de trains de nuit et améliorons le confort des familles et des voyageurs à mobilité réduite», souligne Sabine Stock, directrice d’ÖBB Personenverkehr.