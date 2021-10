Trains : Les CFF prêts à accueillir davantage de vélos en bonne et due forme

Plus de 400 places supplémentaires pour vélos seront créées sur les grandes lignes. Parallèlement, la compagnie a étendu l’obligation de réserver sur les lignes Intercity.

Par rapport à 2019, 17% de cyclistes en plus ont emprunté, en 2021, les trains en direction du Tessin, expliquaient, mercredi, les CFF. Pour faire face à cet essor «sans précédent», ils ont créé jusqu’à trois fois plus de places pour vélos sur les lignes les plus importantes et étendu l’obligation de réservation du vendredi au dimanche à toutes les lignes I ntercity (I C ) . Cette dernière mesure a pour objectif de faire face à la grande affluence.