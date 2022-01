Suisse : Les CFF récompensés par un Watt d’or

L’OFEN a remis ses prix de l’énergie 2022. Les autres lauréats sont un groupement d’agriculteurs créant du charbon végétal et une start-up ayant développé un principe de planification innovant.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a décerné ce jeudi, pour la 15 e fois, les Watt d’or – les prix suisses de l’énergie. Pour cette édition 2022, les lauréats sont les suivants: les CFF dans la catégorie «Technologies énergétiques», Verora AG d’Edlibach (ZG) dans la catégorie «Énergies renouvelables», et Schaerraum AG de Horw (LU) dans la catégorie «Bâtiments et espace».

Les CFF ont été récompensés pour leur gestion flexible de l’électricité. Comme l’explique l’OFEN dans un communiqué, «ils s’appuient sur un logiciel de gestion de la charge (ndlr: la demande en électricité) développé par leurs soins. Lors des pics de consommation, récurrents en raison de l’horaire cadencé, le système désactive brièvement les chauffages de trains et d’aiguillages. En tant que «prosommateur» (producteur et consommateur), l’entreprise ferroviaire rend ainsi sa consommation d’électricité plus flexible et optimise l’interaction entre production et consommation.»