Berne - Les CFF renforcent leurs liaisons internationales

Avec la baisse des chiffres du Covid-19 et l’assouplissement des conditions d’entrée dans certains pays, le nombre de trains reliant la Suisse à la France et à l’Italie repart à la hausse.

Le nombre de liaisons entre Lausanne et Paris va augmenter. DR

Cet hiver, à cause du coronavirus et vu les exigences strictes en matière de quarantaine, les liaisons ferroviaires avec nos pays voisins ont fortement diminué, constate «Blick». Mais l’augmentation du nombre de personnes vaccinées et la baisse du nombre de personnes infectées redonnent l’envie de bouger.

Ainsi, pour Paris, le TVG Lyria augmentera ses rotations dès ce mercredi. Quatre allers-retours depuis Genève, deux depuis Lausanne et trois depuis Zurich sont prévues. Pour les personnes voulant se rendre en Allemagne, à la Pentecôte, la quarantaine ne devrait plus être nécessaire. Des trains de nuit pourraient à nouveau circuler après six mois d’arrêt.

L’Italie assouplit ses conditions

Dès la fin de la semaine, l’Italie permettra aux touristes d’entrer dans le pays sans être obligés de passer par la case quarantaine. Il suffira soit de présenter un test rapide négatif, soit d’être vacciné (même avec une seule dose), soit encore d’avoir une confirmation qu’on a été malade du Covid pour passer la frontière.

Les CFF ont réagi et, dès la semaine prochaine, ils augmenteront leurs liaisons avec la Péninsule. L’objectif de la régie et de son homologue Trenitalia est d’atteindre très vite au moins 50% de l’offre, déclare Daniele Pallecchi, porte-parole des CFF. Et à fin mai, la situation devrait revenir à la normale. «L’offre valable à partir du 31 mai 2021 sera définie au plus tard le lundi 17 mai et annoncée en conséquence», poursuit Daniele Pallecchi.

À noter que dans ces trois pays, des restrictions quant aux restaurants et/ou au respect d’un couvre-feu sont en vigueur. Attention tout de même au retour en Suisse. Suivant la région où vous avez séjourné, un test PCR négatif, le remplissage d’un formulaire d’entrée ainsi qu’une quarantaine sont exigés. Si la région ne figure pas dans la liste des endroits considérés à risque par la Confédération, un formulaire d’entrée suffit pour les passagers des trains. A noter qu’avant de partir, il convient de bien se renseigner car la situation évolue de jour en jour.