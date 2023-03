Transports : Les CFF retrouvent les voyageurs mais essuient des pertes

L’an dernier, l’affluence moyenne sur le réseau CFF s’est élevée à 1,16 million de personnes par jour, soit 30,8% de plus qu’en 2021, mais toujours 12,5% de moins qu’en 2019, avant la pandémie. En semaine, les effets du télétravail ont été encore tangibles, mais l’affluence dans les trains est repartie à la hausse le week-end. De nouveaux records ont été établis en 2022, en ce qui concerne le nombre d’abonnements demi-tarif et de Pass Interrail vendus, ainsi que de personnes voyageant avec leur vélo. La Suisse reste ainsi championne d’Europe des voyages en train, constatent les CFF, dans un communiqué publié lundi. La situation est toujours délicate pour CFF Cargo Suisse: les prestations de transport ont reculé par rapport à 2021.

Les CFF veulent mesurer le flux des personnes dans les gares à l’aide de caméras , ce qui a suscité des critiques. Selon Vincent Ducrot, le but est de fluidifier les mouvements des voyageurs. Face à la controverse, les CFF veulent désormais limiter le système à ses fonctions principales. Du coup les CFF renoncent à l’option de saisir également des segments de clientèle selon l’âge, le sexe ou la taille. Les CFF vont maintenant adapter l’appel d’offres et attendre l’examen du préposé fédéral à la protection des données, avant de se décider pour une offre. L’adjudication est donc retardée jusqu’en 2024.

C’est côté finances que le tableau est moins réjouissant. Le résultat annuel reste clairement négatif, à –245 millions de francs. Sans les pertes d’Infrastructure Énergie (–165 millions de francs) et une correction de valeur sur les installations de CFF Cargo SA (–83 millions de francs), les CFF auraient eu un résultat à l’équilibre. La guerre en Ukraine a eu un impact négatif sur les chaînes d’approvisionnement. À cela s’ajoutent l’augmentation des coûts de l’énergie et l’inflation, qui fait grimper les prix et les taux d’intérêt. En raison des faibles précipitations de l’été, les CFF ont dû acheter plus d’électricité pour préserver leurs lacs de retenue en prévision d’une possible pénurie d’énergie au printemps 2023.