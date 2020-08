Suisse : Les CFF se font taper sur les doigts

Il manque actuellement quelque 210 conducteurs de trains aux CFF, qui doivent faire l’impasse sur des dizaines de correspondances. L’Office fédéral des transports agite la menace du financement.

Les CFF ont présenté mercredi l’horaire 2021 et annoncé qu’il y aurait diverses restrictions sur l’offre à partir du 7 septembre jusqu’à l’entrée en vigueur de l’horaire 2021 en décembre prochain. Ainsi, les jours ouvrables, environ 200 des plus de 9000 trains en service ne circuleront pas. Dans certains cas, il faudra utiliser des bus de remplacement. Les trajets seront plus longs.