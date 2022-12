Berne : Les CFF suppriment l’Eurocity Zurich-Munich de l’horaire

Les trains reliant Zurich à Munich sont si peu fiables qu’ils n’apparaissent plus dans l’horaire. Pourtant, la demande de voyages internationaux en train n’a jamais été aussi élevée.

Normalement le trajet entre Zurich et Munich dure 3 heures 30. CFF

L’Eurocity 98 est un train parfait. Il quitte Munich à 16 h 52 et arrive à Zurich à 20 h 27. Il est donc intéressant aussi bien pour les voyageurs d’affaires que pour les touristes. Dans ces compositions modernes, il est possible de travailler ou de savourer son repas du soir dans la voiture-restaurant. Et la destination est atteinte au bout de trois heures et demie. Voilà pour la théorie.

Dans la pratique, le train est un véritable calvaire rapporte la «Schweiz am Wochenende». Samedi dernier, il n’a pu aller que jusqu’à Winterthur. Dimanche, il est arrivé à Zurich avec 33 minutes de retard, puis lundi avec 25 minutes, mardi avec 27 minutes et mercredi avec 36 minutes. L’EC 98 n’est pas une exception. Les autres trains de cette ligne ont également brillé par leurs pannes, leurs retards et leurs annulations ces derniers jours selon le quotidien alémanique.

Les CFF avaient pourtant placé de grands espoirs dans la nouvelle offre sur cette ligne qui relie deux centres économiques et sur laquelle la demande est si élevée qu’en plus du train, jusqu’à 14 bus longue distance de Flixbus et Pinkbus circulent chaque jour et jusqu’à six vols de Lufthansa sont opérés. Après l’électrification de la partie allemande de la ligne, le temps de trajet en train est passé de quatre à trois heures et demie en décembre 2021. Depuis, des rames modernes de type Astoro d’Alstom sont utilisées.

Biffé de l’horaire

Pourtant, dès le début, deux tiers des trains n’étaient pas à l’heure. Les efforts pour respecter l’horaire n’ont guère porté leurs fruits. Comme les trains sont si peu fiables, les chemins de fer ont pris une mesure inhabituelle. Ils ont supprimé les trains Eurocity de leurs horaires pour certains tronçons. Les personnes qui cherchent une correspondance pour l’aéroport ou Winterthur depuis Zurich ne les trouvent plus; tout comme dans le sens inverse. La porte-parole des CFF Sabrina Schellenberg parle de «mesures de pilotage» en raison de la forte demande et des retards. Les CFF ne sont toujours pas satisfaits de la stabilité. La situation en matière de retards ne s’est «ni améliorée ni détériorée de manière significative». Trop de trains sont arrivés en retard à destination.

Pas d’améliorations en vue

Les raisons de ce chaos sont des chantiers, des restrictions de l’infrastructure en Allemagne et des pannes isolées de la technique d’inclinaison des véhicules, ce qui entraîne des réductions de vitesse. La longue ligne à voie unique et les croisements de trains dans l’Allgäu rendent l’exploitation «très exigeante». Les CFF ne sont pas satisfaits et présentent leurs excuses aux passagers. Ils continuent à travailler sur des améliorations avec les chemins de fer allemands et autrichiens. Les voyageurs ne doivent toutefois pas espérer une amélioration rapide. «La ponctualité sur cette ligne continuera de nous préoccuper et nécessitera de gros efforts», déclare la porte-parole des CFF. De plus, l’un des problèmes est que les trains sont ralentis lorsqu’ils arrivent en Suisse avec seulement quelques minutes de retard. Ils doivent alors rouler derrière un InterRegio en direction de Saint-Gall et de Zurich, et il n’est de toute façon plus possible de rattraper le temps perdu avant Zurich en raison de la densité du trafic. Par conséquent, le retard s’accumule généralement à près d’une demi-heure à la gare de destination de Zurich. Celui qui doit poursuivre son voyage a alors manqué sa correspondance.

Problèmes également depuis Bâle

La ligne vers Munich n’est pas la seule à préoccuper les Chemins de fer fédéraux. Les trains ICE reliant l’Allemagne à la Suisse via Bâle sont si peu fiables que, depuis le 11 décembre, plusieurs liaisons s’arrêtent à Bâle au lieu de Zurich ou Coire. Ce manque de fiabilité intervient à un moment inopportun. En fait, après deux ans et demi de faible demande due à la crise, l’engouement pour les voyages internationaux en train serait grand.

