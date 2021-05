Berne - Les CFF veulent suivre davantage les usagers

Quand vous vous baladez dans la gare de Berne, que ce soit pour prendre un train ou pour faire vos courses, vous risquez d’être enregistré électroniquement. Des capteurs stéréo 3D, disposés dans un passage souterrain et sur un quai, enregistrent les mouvements et les trajectoires des voyageurs, explique Sabine Baumgartner, porte-parole, dans le «Bund». Les capteurs produisent une image en trois dimensions vue d’en haut, qui enregistre uniquement le nombre et la position des personnes. Les personnes ne sont «pas identifiables» et les images ne sont «pas stockées», mais traitées directement en coordonnées. L’objectif est d’«évaluer» la sécurité sur les plateformes et d’améliorer le flux des personnes. Des flèches ont ainsi été posées pour canaliser les mouvements des passagers en gare.