Les CFF veulent vous faire manger mieux… et aussi plus cher

Il s’agit d’une tendance qui ne doit rien au hasard, écrivent mardi les journaux alémaniques du groupe CH Media, qui parlent de «gastro-gentrification» des gares CFF. La volonté serait de faire en sorte que les gares ne soient plus que des lieux de passages, mais des endroits où les gens viennent même s’ils n’ont pas de train à prendre. Il y aura par exemple un cabinet dentaire. CH Media rappelle que de nombreux commerces et restaurants dans les gares CFF ne paient pas seulement un loyer fixe, mais aussi en pourcentage de leurs chiffres d’affaire. D’où l’intérêt de vendre des choses plus chères.

Des étoiles aussi à Lausanne?

Cela se confirme aussi avec les commerces. À Zurich, parmi les nouveaux magasins qui ouvrent dans l’aile sud, on trouve la boutique de savons Soeder, fondée à Zurich, dont on ne peut pas dire que les produits sont bon marché. Un magasin Nike est aussi prévu. La gare de Bâle avait déjà connu pareille évolution. Un fitness, un Montreux Jazz Café et un restaurant avec un chef doublement étoilé au Michelin ont été annoncés. Les CFF pourront observer le succès ou non de ces nouvelles offres pour décider s’il faut faire de même lors de futures rénovations de gares, comme à Lausanne. Pour celle-là, ils ont encore largement le temps de voir venir.