Transport: Les CFF vont cesser de vendre des billets internationaux

Planifier un voyage à l’étranger ne sera plus possible pour certaines destinations au guichet mais également en ligne.

La «Schweiz am Wochenende» le révèle. À partir du 1er janvier 2024, les CFF réduiront drastiquement l’assortiment de billets de train internationaux. Pour l’essentiel, le transporteur se concentrera sur les billets pour les pays voisins que sont l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Autriche. Les billets pour les trains en Grande-Bretagne, en Espagne, en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Portugal, en Pologne et dans d’autres pays d'Europe de l'Est ne seront plus disponibles. Et cela ni en ligne ni au guichet indique le média alémanique.