CFF : Les CFF vont créer 500 places supplémentaires pour les vélos

Les Suisses se déplacent toujours plus en train avec leur vélo, annoncent les CFF mercredi. Pour la 5e année consécutive, le nombre de voyageurs a à nouveau augmenté en 2022. Par rapport à 2021, les ventes de passeports vélo ont augmenté de 14%, le volume de réservations a progressé de 3%, et celui des cartes journalières pour vélo de 2%, écrivent-ils dans un communiqué. Un phénomène qui s’explique sans doute par le fait que la météo a été très favorable en 2022 à la pratique de la petite reine.

Davantage de place dans les InterCity et les EuroCity

Par ailleurs, des zones multifonctionnelles avec cinq places supplémentaires pour vélos et des espaces de rangement pour bagages et poussettes seront installées d’ici l’automne 2025 dans 16 voitures IC2000. Celles-ci seront surtout utilisées sur les lignes particulièrement fréquentées, vers le Valais et les Grisons. Ce manque de places créait souvent des conflits .

Système de réservation amélioré

Du côté du système de réservation, cela bouge aussi. À partir du 11 décembre, le domaine de validité des billets pour vélos sera étendu et aligné sur celui de l’abonnement général. En outre, il sera plus simple d’acheter un billet pour vélo. En effet, jusqu’à présent, il fallait choisir entre une carte journalière ou un billet de parcours à moitié prix. À l’avenir, le système délivrera automatiquement le billet le moins cher. De plus, seules les liaisons sur lesquelles le chargement des vélos par les voyageurs est possible seront affichées. Les billets vélo et voyageur peuvent aussi désormais être sélectionnés et payés en une seule étape.