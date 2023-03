Transport : Les CFF vont recevoir l’équivalent de six trains gratuits de la part d’Alstom

En 2010, les CFF ont passé commande de 62 trains pour un montant total de 1,9 milliard de francs. En février 2018, le premier train a pu transporter des voyageurs mais la livraison avait pris du retard. En guise de compensation, le fournisseur, Bombardier à l’époque, avait annoncé offrir trois trains gratuitement. En été 2022, les CFF ont réceptionné le 62e et dernier duplex d’Alstom, un peu plus d’un an et demi après la reprise du projet de Bombardier.