Pénurie d’énergie: Les CFF vont réduire de 2C la température des wagons

Ils ont décidé d’abaisser la température des compartiments dès la fin octobre et pour tout cet hiver. Il n’y aura pas non plus d’illuminations de Noël dans les gares du pays.

Les frileux devront peut-être mettre une petite laine pour voyager en train cet hiver. 20min/Michael Scherrer

On le savait depuis le 9 septembre dernier: les transports publics aussi vont prendre des mesures d’économie pour faire face au risque de pénurie d’énergie cet hiver. En jeu: l’abaissement du chauffage des compartiments voyageurs notamment. Et ce jeudi, les CFF viennent de passer aux choses concrètes: ils ont décidé de baisser de 2 degrés les wagons, ceci dès fin octobre et jusqu’à fin février.

«La température passera en moyenne de 22 à 20 degrés», que ce soit pour les grandes lignes ou pour le trafic régional», explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. «L’idée est que les passagers puissent quand même voyager confortablement, sans grelotter», ajoute-t-il. Cette mesure doit permettre d’économiser 50 à 100 MWh/jour, précise-t-il, soit près 5000 à 8000 MWh de novembre à fin février. Ce qui représente la consommation annuelle en électricité de près de 2000 ménages.

Pas d’illuminations de Noël

Autre mesure que vont appliquer les CFF: les lumières décoratives des gares seront supprimées. Autrement dit, les illuminations des façades ou celles de Noël seront bannies, notamment dans les 30 plus grandes gares de Suisse, comme celles de Genève-Aéroport, Genève Cointrin, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Delémont ou encore Bienne et Fribourg. Mais l’éclairage de base dans les gares qui sert à garantir la sécurité et la santé des personnes ne sera pas touché.

Par ailleurs, les CFF réfléchissent également à réduire la vitesse dans le tunnel de base du Gothard. «Pour autant que la ponctualité puisse être respectée», précise Jean-Philippe Schmidt. À la clé: quelque 2000 MWh d’économies par année, soit les besoins en électricité de quelque 500 ménages.

Autres mesures déjà lancées

À noter que les CFF ont déjà pris d’autres mesures pour réduire leur consommation de gaz et d’électricité. Ils réduiront ainsi de 15% leur consommation de gaz en baissant le chauffage de leurs bâtiments et en privilégiant le mazout au gaz pour leurs installations. Dans les bureaux, l’éclairage et le chauffage ont été baissés et l’eau chaude coupée.

Autant de mesures volontaires qui font que la régie a rejoint l’Alliance pour les économies d’énergie, qui regroupe 180 acteurs et organisations qui mettent en œuvre des mesures en faveur d’une utilisation efficace et économe de l’énergie.