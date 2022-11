Les CFF voulaient répercuter les prix de l’électricité sur les voyageurs

Vendre le courant de traction à un prix deux fois plus élevé qu’aujourd’hui: c’est l’idée que les CFF ont voulu mettre sur pied cet été. Mais l’Office fédéral des transports (OFT) a mis le holà. Car le projet aurait eu pour conséquence de faire grimper les tarifs, révèle jeudi «Blick».

En effet, les CFF peuvent commercialiser actuellement ce courant nécessaire à l’exploitation ferroviaire – et qu’ils produisent en grande partie eux-mêmes – à d’autres compagnies, et ce au prix de 10,5 centimes par kilowattheure. Ils auraient voulu alors doubler ce prix pour le vendre à 20,5 centimes/kWh, et ce pour les deux prochaines années.