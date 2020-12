Confédération : Les Chambres adoptent un budget fortement déficitaire

Les comptes de la Confédération en 2021 devraient boucler sur un déficit de 6,1 milliards de francs. Rien que les crédits Covid tous secteurs confondus totalisent 6,6 milliards de francs.

Les crédits Covid tous secteurs confondus totalisent 6,6 milliards de francs. 2,2 milliards sont prévus pour les allocations pour pertes de gains. D’autres crédits concernent la culture (130 millions), les transports voyageurs et marchandises (514 millions), la recapitalisation de Skyguide (250 millions) ou les garanties des cautionnements solidaires (1 milliard).

Agriculture épargnée

Agroscope recevra 4 millions en plus. Le Parlement avait en effet exigé que les gains d’efficacité résultant de la restructuration soient réaffectés sans délai à la recherche agricole. En revanche, l’enveloppe de 1,8 million pour aider l’estivage des moutons à la montagne est passée à la trappe.

Formation et recherche

Les Chambres s’étant accordées en début de semaine sur les objectifs 2021-2024 de la formation et de la recherche, les crédits définitifs ont pu être inscrits au budget. Les contributions liées à des innovations et à des projets pourront bénéficier de 5,1 millions de francs en plus l’année prochaine pour un total de 62,6 millions.