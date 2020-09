Suisse : Les Chambres fédérales retrouvent leurs salles sous la Coupole

Pandémie oblige, des parois en plexiglas ont été installées dans les salles du Conseil des États et du National.

Après une session de mars arrêtée net à cause du Covid-19 et deux sessions à Bernexpo, les parlementaires retrouveront lundi les salles de leurs conseils. Au programme, les aides urgentes liées au virus, mais aussi plusieurs dossiers à boucler au plus vite.