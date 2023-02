Session: Les Chambres ne veulent pas limiter le sucre dans les aliments

Engagement des producteurs de boissons

Pour rappel, des entreprises, dont le groupe Coca-Cola et Rivella, se sont engagées dans une déclaration le 14 février dernier à réduire volontairement de 10% d’ici à fin 2024 la teneur en sucre de leurs boissons. Une quinzaine de sociétés, dont Nestlé, Aldi, Coop, Migros, Danone, Cremo ou Emmi, faisaient déjà partie de la «Déclaration de Milan», du nom de l’accord signé à l’origine en 2015. Ces dernières s’étaient engagées à réduire le sucre dans les yogourts et les céréales. Bilan: la teneur en sucres ajoutés des yogourts a baissé de plus de 5% depuis 2018 et celle des céréales pour le petit-déjeuner de 13%. L’objectif étant de 5% pour les yogourts, et de 8% pour les céréales.