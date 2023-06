«Un non est un non»: Les Chambres s’accordent enfin sur la redéfinition du viol

Le viol ne requiert plus la contrainte pour être défini comme viol: le non-consentement de la victime suffira.

En mars dernier, le Conseil des États avait proposé une nouvelle formulation (la variante adoptée ce jeudi) et qui s’apparente à un «non c’est non plus». Elle mentionne dorénavant explicitement l’état de sidération, soit quand la victime est incapable de réagir au moment du viol, une notion à laquelle tenait le National. Elle a donc réussi à rallier une majorité des députés.

La Suisse sort du «Moyen Âge»

Cette formulation permet de couvrir le non implicite, a souligné Patricia von Falkenstein (PLR/BS) pour la commission. «Le Conseil des États a fait un très grand pas en direction de notre conseil», a relevé Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) également au nom de la commission. Elle a ajouté que le risque était de tout perdre si la Chambre du peuple maintenait sa version du «oui c’est oui». Et de rappeler qu’avec cette révision, la Suisse passait du Moyen Âge à une ère moderne où les victimes sont enfin reconnues et où l’autodétermination sexuelle est désormais protégée.