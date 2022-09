Jeux vidéo: Les Chambres s’écharpent toujours sur les microtransactions

«Ces fonctions payantes provoquent bien sûr un certain potentiel d’addiction de continuer à jouer et d’accumuler les coûts», a reconnu Matthias Michel (PLR/ZG) au nom de la commission. «Mais la nécessité d’agir n’est pas encore clairement démontrée, du moins pas suffisamment. Si c’est le cas du comportement addictif, c’est un thème indépendant de l’âge», a-t-il ajouté. «Les jeunes doivent avant tout être protégés contre les contenus indésirables, mais pas contre certaines fonctions. Or, une microtransaction est une fonction», a-t-il souligné.