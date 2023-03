Session du Parlement: Les Chambres toujours pas d’accord sur la réforme de la LPP

En effet, la Chambre du peuple a décidé de faire une nouvelle proposition sur ce montant à partir duquel il faut cotiser à la LPP. Actuellement il est de 22’050 francs, un montant que le Conseil fédéral ne voulait pas toucher. Le National a d’abord voulu l’abaisser à 12’548 francs pour permettre à plus de personnes de cotiser, en particulier les bas salaires et les temps partiels. Le Conseil des États avait opté lui pour une solution médiane de 17’640 francs par an, ce qui permettrait de faire entrer 140’000 nouveaux assurés.