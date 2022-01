Hockey sur glace – Les championnats amateurs et juniors vont reprendre

Les matches amateurs et féminins vont reprendre dès le 28 janvier.

La task force Covid-19 de la Regio League et les membres du Comité du sport espoir et amateur (CSEA) ont décidé hier que les championnats, actuellement interrompus, reprendraient à partir du 28 janvier 2022.

Avant de prendre cette décision de reprendre les championnats interrompus, différents facteurs ont été discutés et pris en compte, notamment les résultats de l'enquête consultative auprès des clubs. Dans toutes les ligues, la grande majorité des clubs sont d'accord avec la reprise du championnat. De nombreux joueurs et joueuses se sont soit infectés avec la variante Omicron au cours des quatre dernières semaines et se sont entre-temps rétablis ou se sont fait vacciner.