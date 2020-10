Football : Les championnats de Promotion League et 1re ligue interrompus

Après l’annonce du Conseil fédéral, le comité de la Première Ligue a décidé de suspendre tous les championnats jusqu’à la fin de l’année 2020.

«Le comité de la première ligue a donc décidé de suspendre les championnats de la Promotion League et de la 1ère lique avec effet immédiat. Il n'est en outre pas possible de reprendre le championnat avant la fin de cette année.»

Yverdon rêve de promotion

Dans le cas où seulement l’un des deux championnats peut se jouer à hauteur de 50% ou plus et l’autre non, deux matches de barrage sont prévus entre le leader de Promotion League et la lanterne rouge de Challenge League.