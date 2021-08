Football - Les championnes battues d’entrées

Paula Serrano (à gauche) au duel avec Kim Dubs et Riana Fischer.

En marge de ce choc, les récompenses de la saison dernière ont été attribuées . En présence de Robert Breiter (secrétaire général de l'Association suisse de football), Tatjana Haenni (directrice du football féminin de l'ASF) et Antonia Lepore (responsable communication/marketing de AXA, partenaire de la ligue), les prix de meilleure joueuse, meilleur entraîneur, meilleure buteuse, but de la saison et meilleur e équipe ont été remis.