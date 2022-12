Parlement: Les champions de l’absentéisme aux Chambres sont tous à droite

La droite nettement moins consciencieuse que la gauche

Le Blick a aussi calculé qui étaient les partis dont les membres étaient les moins assidus depuis les élections de 2019. Et à ce jeu-là, c’est la droite qui est en tête. En effet, ce sont les représentants Vert’libéraux, du Centre et de l’UDC qui ont manqué le plus de votes (respectivement 5,2%, 4,8% et 3,6%), juste devant le PLR (3,2%). À l’inverse, c’est à gauche que l’on a le plus fait acte de présence. Les Verts n’ont raté que 2% des scrutins et les socialistes 2,8%.