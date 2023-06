Basketball: Les champions de NBA «écrasent» un policier pendant leurs célébrations

Un sergent de police a été renversé et blessé par le camion de pompiers transportant les joueurs des Nuggets.

Scène cocasse, jeudi, dans les rues bondées de Denver. Alors que les Nuggets célébraient joyeusement avec leurs fans le premier titre de NBA de leur histoire conquis mardi au terme du cinquième match d’une finale maîtrisée contre le Miami Heat, un incident plutôt rare est venu perturber la parade des champions et glacer l’atmosphère durant quelques instants.

Car le camion de pompiers sur lequel défilait la superstar Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon et tous les autres joueurs de la franchise américaine du Colorado, a renversé et roulé sur un officier des forces de l’ordre, alors que le défilé touchait gentiment à sa fin. S’ensuivit une scène de chaos, où policiers et militaires se sont rués vers leur collègue gisant au sol afin de lui porter secours, sous les yeux quelque peu ébahis des stars des Nuggets.