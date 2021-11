Les champions du monde de «LoL» défendront leur titre 

Finale à vivre pleinement au ciné

Il sera possible de suivre la finale des Worlds dans plusieurs cinémas, notamment à Bienne et à Berne, via notre partenaire bluecinema.ch. Pathé la diffusera à Balexert, à Genève, et au Flon, à Lausanne. «La première fois, en 2019, le succès était inattendu et on avait promis de revenir, explique Noëlle Desjeux, coordinatrice de l’événement pour le Lausanne Esports. L’ambiance est incroyable! T’es pris dans le feu de l’action, c’est dix fois plus dingue que chez soi!» Toujours à Lausanne, le bar e-sport Qwertz diffusera également la finale.