France: Les Champs-Elysées changés en salle de classe pour une dictée géante

L’avenue des Champs-Elysées à Paris va être transformée en salle de classe pour une dictée géante, ont annoncé mercredi les promoteurs de l’événement. «Le dimanche 4 juin après-midi, à l’initiative du Comité Champs-Elysées, l’avenue va être le théâtre d’un moment unique dans son histoire: organiser la plus grande dictée au monde», a indiqué l’association qui promeut et anime la célèbre artère.

Une reconstitution d’une salle de classe, avec pupitres, estrade et tableau noir (en fait un écran géant), sera installée sur 6600 m², entre le métro George V et l’Étoile. Pour participer, une page a été ouverte sur le site internet de la mairie de Paris. Tous les amoureux de la langue française âgés de 10 ans ou plus peuvent s’inscrire, et un tirage au sort permettra de désigner près de 1700 participants.