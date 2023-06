Les Champs-Elysées transformés en immense salle de classe

Un tableau de 102 mètres carrés, une salle de classe qui en fait 6600 et pas moins de 1779 pupitres: des milliers de personnes ont participé dimanche à une dictée géante sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, transformée en une immense salle de classe.

Cet événement, qui a reçu plus de 50’000 candidatures, est une première mondiale. Parmi les inscrits, 5100 personnes de 10 à 92 ans ont été tirées au sort pour pouvoir participer à l’une des trois grandes dictées, soit 1779 participants par exercice, avec pour maître de cérémonie le romancier Rachid Santaki.

Plusieurs dictées

La première dictée était un passage de «La Mule du Pape», une nouvelle tirée des «Lettres de mon moulin» d’Alphonse Daudet, dictée par le journaliste et président de l’association Bibliothèque sans frontières, Augustin Trapenard. Les deux autres étaient un texte contemporain lu par l’écrivaine et journaliste Katherine Pancol, et un texte sur un thème sportif, dicté par le rugbyman Pierre Rabadan.