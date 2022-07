Les champs flambent à cause des fortes températures

15h30, près de Granges-Marnand. Un lecteur-reporter constate qu’une opération de pompier a lieu. En cause: une machine agricole en feu et des flammes qui se propagent dans tout le champ. Cinq ans plus tard, entre Ecuvillens et Magnedens, rebelotte: un tracteur a pris feu. Le paysan, sur l’engin au moment des faits, a dû être transporté à l’hôpital.