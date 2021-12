Elton John et Ed Sheeran ont sorti un titre pour la bonne cause.

On a tous au moins un air de Noël en tête que ce soit celui de Mariah Carey «All I Want for Christmas Is You» ou encore «Jingle Bells». Que vous ayez envie de nouveautés ou d’éternels classiques, voici une sélection.

Pour de la fraîcheur

Elton John et Ed Sheeran ont formé un duo avec «Merry Christmas» pour la bonne cause. Les bénéfices seront reversés à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation et à LAElton John AIDS Foundation. Les deux artistes ne s’attendaient pas à cartonner aussi vite pour dire que le clip est sorti vendredi dernier.

Ava Max, cette chanteuse américaine de 27 ans, avec son titre «Christmas Without You» sorti en 2020.

Ariana Grande, elle aussi a fait sa place dans l’univers féerique de Noël, avec quelques titres dont «Santa tell me» sorti en 2014. Suite à ce succès, la pop star a réalisé un EP l’année suivante intitulé «Christmas & Chill».

Puis, Sia a sorti un album en 2018 «Everyday Is Christmas». Et cette année, la chanteuse propose une nouvelle édition de l’album en version deluxe avec trois nouveaux titres, disponible sur les plateformes de téléchargement.

Mariah Carey a encore frappé

Après son succès phénoménal de «All I Want For Christmas Is You» sorti en 1994. Mariah Carey n’a pas pris une ride et continue de se réinventer à cette période de l’année qui lui est propice. Une nouvelle version de ce célèbre clip a été tournée, pour le rajeunir un peu.

La pop star a également revisité un de ses classiques «Oh Santa!» en collaborant avec deux autres artistes: Ariana Grande et Jennifer Hudson. Dans le cadre de la promotion de sa propre émission TV intitulée «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», qui est diffusée sur la plateforme Apple TV+.

Des chanteurs aussi profitent de Noël

Justin Bieber, Michael Bublé ou encore les Jonas Brothers. Ils cartonnent tous avec leurs titres incontournables de Noël.

Les grands classiques