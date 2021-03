Rag’n’Bone Man : Les chansons qui parlent de rupture l’horripilent

Le chanteur Rag’n’Bone Man a dévoilé les contours de son très attendu deuxième album.

Du disque «Life By Misadventure», à paraître le 23 avril 2021, Rory Graham, de son vrai nom, n’avait encore quasi rien dit à ce jour. Il a levé un coin du voile sur son contenu le 1er mars 2021 dans «The Telegraph». L’artiste de 36 ans a notamment révélé que les émotions provoquées par son divorce en 2019, après six mois de mariage, d’avec celle qui partageait pourtant sa vie depuis dix ans, ne transparaîtraient pas dans ses morceaux. «J’en ai marre de toutes ces chansons qui parlent de rupture. Je ne voulais pas que les gens dépriment aussi en écoutant ma musique. Je n’ai donc rien écrit durant toutes les périodes où j’étais triste», a-t-il expliqué.