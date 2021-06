Suisse romande - Les chantiers impactés par une crise qui n’en finit plus

Pendant la pandémie, les chantiers n’ont subi que de brèves interruptions. En revanche, la production de matériaux de construction a été stoppée pendant plusieurs semaines dans certains pays. Le problème vient aussi des États-Unis et de la Chine, qui ont commencé à acheter davantage en Europe. Conséquence: «Le prix de certains matériaux a augmenté jusqu’à 40%», constate Frédéric Burnand. Les domaines les plus touchés sont l’acier, l’isolation et le bois. Ce dernier peut enregistrer des retards de livraison allant jusqu’à six mois, selon Ludovic Astier, responsable du département matériaux dans une entreprise vaudoise.