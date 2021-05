Construction - Les chantiers manquent de bois, d’isolation et d’acier

Les chantiers sont restés ouverts presque sans interruption depuis le début de la crise sanitaire l’an dernier. Parallèlement, la production de matériaux de construction s'est arrêtée pendant plusieurs semaines dans certains pays et les hauts fourneaux pour la production d'acier ont été fermés.

Forte demande en Chine et aux États-Unis

«On subit une pénurie sur une grande partie des matériaux provenant de l’étranger», constate Michael Meuter, porte-parole de Lignum, faîtière de l'industrie suisse du bois. La pénurie est exacerbée par le plan de relance du président américain Joe Biden et par la sortie de crise rapide de la Chine. Dans ces deux pays, les entreprises construisent à tour de bras, ce qui entraîne une forte demande de matières premières. Ce «sont comme des aspirateurs qui assèchent le marché», ajoute Michael Meuter.

Du côté de la Société suisses des entrepreneurs (SSE), on constate surtout des retards pour les produits issus de l'acier ou du pétrole. Il s'agit notamment des fers pour le béton armé et de tuyaux (plastiques ou métalliques). Mais aussi de couverture géotextiles ou de matériaux d'isolation en mousse rigide, utilisés pour les toits plats ou dans les sous-sols. La pénurie la plus inquiétante concerne toutefois le bois, dont les prix ont récemment connu une forte hausse (lire encadré).