Guerre en Ukraine : Les chars occidentaux ne sont «pas une solution miracle»

«Un équilibre est nécessaire»

Le groupe de contact pour l’Ukraine créé et dirigé par les Etats-Unis et qui rassemble une cinquantaine de pays se réunit vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour coordonner la poursuite de l’aide à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend des Occidentaux des armes plus lourdes et plus modernes. Il demande notamment des chars d’assaut et des systèmes de défense anti-aérienne.