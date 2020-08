États-Unis

Les chasseurs de brevets matent Apple

La firme américaine devra payer plus d’un demi-milliard de dollars de dommages et intérêts pour avoir intégré sans droits une technologie pour la 4G.

La société basée à Cupertino a d’ores et déjà dit vouloir faire appel.

Une cour texane a donné gain de cause PanOptis, une entreprise spécialisée dans les licences d’utilisation de brevets, Dans son action en justice déposée en février 2019 contre Apple, elle reprochait au fabricant de l’iPhone de refuser de payer des commissions pour l’usage de certaines technologies liées à la 4G LTE. Le géant américain devra payer plus de 500 millions de dollars de dommages pour les avoir intégrées sans droits dans ses appareils (smartphones, tablettes et montres connectées).