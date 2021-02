Le stand de Bergfeld à Hinterkappelen (BE) poursuit ses activités. L’établissement est spécialisé dans l’entraînement au tir des chasseurs. Depuis des années, des voisins se plaignent du bruit mais cette fois, ils s’étonnent que des personnes continuent à tirer sans relâche alors que le pays tout entier est sur le qui-vive à cause de la pandémie, rapporte la «Berner Zeitung». Des plaques d'immatriculation de plusieurs cantons ont même été observées. Ceci semble en contradiction absolue avec la situation épidémiologique et les règles à appliquer.