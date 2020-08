Suisse : Les chasseurs veulent se racheter une image

Alors que le peuple devra se prononcer au sujet de la révision de la loi sur la chasse dans un mois, les chasseurs et chasseresses souhaitent améliorer leur image auprès du grand public.

Pour la chasseresse broyarde, l’essentiel ne consiste pourtant pas à tirer ou non un animal. «Le tir n’est qu’un acte infime de la chasse. Ce qui me plaît le plus, c’est le contact avec la nature et mes chiens», affirme-t-elle.