Statistiques : Genève a enregistré une surmortalité en juillet et décembre de l’année passée

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, le canton de Genève a enregistré deux mois – juillet et décembre 2022 – de légère surmortalité pour la population âgée de 65 ans ou plus.

Parmi les causes pouvant expliquer ce constat pour le mois de juillet: une nouvelle vague épidémique de Covid, ainsi que la canicule, peut-on lire dans un communiqué de l’Office cantonal de la statistique. Quant à la surmortalité enregistrée en décembre, elle s’analyse notamment par l’épidémie de grippe et à une autre vague de Covid. Cette observation n’est toutefois pas comparable avec 2020, une année où «les périodes de surmortalité étaient plus longues et plus fortes».