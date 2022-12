Vaud : Les chauffages électriques devront avoir disparu d’ici à 2033

Le sujet est sur le tapis depuis des années et a fait l’objet de nombreuses discussions et propositions. Il y a dix ans, par exemple, la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie avait déjà imaginé interdire les chauffages électriques dans tout le pays. Dans le canton de Vaud, la proposition a fini par faire son chemin et, malgré des débats houleux et des votes serrés, le Grand Conseil a fini par accepter un décret qui vise à faire disparaître, d’ici à 2033, toutes les installations de chauffage fonctionnant à l’électricité. Environ 20’000 logements vaudois sont concernés par cette mesure.