Parlement vaudois échauffé par les chauffages électriques

Vaud : Les chauffages électriques ont échauffé les esprits au Grand Conseil

Le décret du Conseil d’Etat pour assainir les chauffages électriques a été sauvé in extremis, mardi au Grand Conseil vaudois. En sa qualité de présidente, la Verte Séverine Evéquoz, a tranché en faveur de son camp, après qu’il y ait eu égalité des votes. Les discussions reprendront la semaine prochaine, et leur issue reste très incertaine.

Le projet de loi, qui entend imposer le remplacement des vieux appareils hérités énergivores et inefficients dans un délai d’une dizaine d’années a été fermement combattu par le PLR et l’UDC. Ces formations politiques jugent le projet plus «punitif qu’incitatif», peut-on lire dans «Le Temps». Pourtant, si l’ensemble des chauffages et des chauffe-eau électriques étaient remplacés par des systèmes durables, l’économie se monterait à environ 10% de la consommation d’électricité annuelle du canton, selon les partisans du décret.