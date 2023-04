Chauffages électriques interdits dans le canton de Zurich

Le TF estime que l’interdiction et la menace de sanction pénale dont elle est assortie «sont compatibles avec la garantie de la propriété» et que «les mesures visent à assurer la protection de l’environnement, ainsi qu’un approvisionnement énergétique suffisant, et sont par conséquent d’intérêt public».

«Interdiction proportionnelle»

«Comme les chauffages électriques souffrent d’un déficit notamment en termes d’efficacité de la consommation électrique et que la Suisse est menacée de pénurie d’électricité, une consommation économe d’électricité apparaît dès lors urgente», poursuit le TF avant de proposer des alternatives «plus efficaces sur le plan énergétique»: chauffage à pellets, chauffage à distance et pompes à chaleur.

Enfin, le TF rappelle que «l’interdiction est proportionnelle. Elle n’a pas été édictée de façon soudaine et imprévisible» et elle n’est pas non plus absolue puisque des exceptions sont prévues.