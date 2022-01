Valais – Les chauffards du Simplon condamnés par la justice

Le 1er septembre dernier , un Suédois et un Norvégien s’étaient rendus coupables de graves excès de vitesse au volant de leurs voitures de sport en gravissant le col du Simplon. Tous deux participaient à une «Cannonball», une course illégale entre particuliers, à travers l’Europe.

Informée du passage de ce «road trip», la police cantonale valaisanne avait pris les devants en installant des radars sur les cols du Grimsel et du Simplon. À treize minutes d’intervalle, deux conducteurs de Ferrari ont ainsi été flashés à 150 km/h et 151 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, sur le col du Simplon. Ces contrôles de police avaient également permis de verbaliser 17 autres participants.

Après déduction de la marge de tolérance, des excès de vitesse de 64 km/h ont été retenus (voir encadré)! Début décembre, le Tribunal de Brigue a condamné les deux chauffards à 12 mois de prison avec un sursis de deux ans, révèle le «Walliser Bote». Ces derniers ont aussi dû s’acquitter, chacun, des frais de procédures de 1700 francs et d’une amende: 3880 francs pour le Norvégien et 3958,44 francs pour le Suédois (voir encadré). Après avoir été interceptés par la police cantonale, tous deux avaient dû verser une caution de 4000 francs afin de pouvoir repartir au volant de leur véhicule. Les deux jugements sont définitifs et sont entrés en force.