Routes suisses

Les chauffards se sentent «seuls au monde»

Depuis plus d'un mois, les polices du pays constatent de plus en plus d'infractions au code de la route. Un psy explique...

Courses poursuites entre voitures de pointe, crissements de pneus et rugissements de moteurs dans la nuit. À l'image d'un carambolage survenu entre plusieurs bolides sur l'A51 à Wallisellen (ZH) le week-end dernier, les polices du pays constatent une forte augmentation des infractions au code de la route depuis plus d'un mois. Et ce n'est pas un hasard si cette période correspond à celle où les autorités suisses ont prononcé le semi-confinement de toute la population.

Selon Benjamin Graber, psychologue à la Haute École spécialisée de Zurich, les routes, amputées de leur circulation habituelle, «encouragent» les amateurs de vitesse à peser sur le champignon: «Les rues sont presque désertes. Cette ambiance donne l'impression que les règles ne s'appliquent pas comme d'habitude, vu que l'on se sent seul au monde. C'est comme s'ils s'octroyaient le droit de le faire.»

Contrôles de vitesse toujours de mise

Mais cette illusion que la route leur appartient pourrait coûter très cher aux chauffards en mal de sensations fortes, puisque les forces de police assurent que les contrôles de vitesse ne sont pas au point mort. «Nous continuons d'effectuer des contrôles, c'est une évidence», souligne Jolanda Egger, porte-parole de la police cantonale bernoise. Elle rappelle: «Le respect des limitations de vitesse est un élément essentiel pour prévenir les accidents afin que les hôpitaux ne soient pas davantage sollicités en ces temps compliqués.»