Circulation routière: Les chauffards seront moins sévèrement punis

Les conducteurs fautifs devraient être moins durement punis à l’avenir. Comme le National en mars dernier , le Conseil des États a décidé de lever la peine plancher d’emprisonnement d’un an pour les chauffards et de réduire la durée minimale du retrait de permis de 24 à 12 mois.

Une autre proposition émanait de Mathias Zopfi (Verts/GL). Il aurait voulu lui un retrait d’au moins 12 mois et jusqu’à 24 mois. «Il faut éviter d’offrir un rabais général aux chauffards», a-t-il lancé. Il aurait voulu que ceux qui participent à une course de vitesse illicite se voient retirer leur bleu plus longtemps.